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Başkentte 'Ailen İçin Fidan Dik' Etkinliği Düzenlendi

Ankara’da “Ailen İçin Fidan Dik” etkinliği ile 750 öğrenci fidan dikerek doğa sevgilerini pekiştirdi.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 14:55
Başkentte 'Ailen İçin Fidan Dik' Etkinliği Düzenlendi

Ankara'da, Yeşil Türkiye Derneği tarafından düzenlenen "Ailen İçin Fidan Dik" etkinliği büyük bir katılımla gerçekleşti. Farklı okullardan 750 öğrenci ve ailelerinin katıldığı bu etkinlik, Memlik köyünde gerçekleşti.

Etkinlikte, gençlere doğa sevgisi, toprağın önemi ve fidan dikimi ile ilgili bilgiler verildi. "Yeşil Türkiye Yeşil Dünya" mottosuyla hayata geçirilen bu proje kapsamında 750 fidan toprakla buluşturuldu.

Yeşil Türkiye Derneği Başkanı Cafer Orhan, etkinlikte yer alan öğrencilere doğanın önemini vurgulayarak, "Her birinizi doğa gönüllüsü olarak kabul ediyorum" dedi. Derneğin Başkan Vekili Mustafa Çiftçi ise, tüm dünyadaki ailelerin bireyleri adına birer fidan dikmelerini teşvik ettiklerini belirtti. Çiftçi, "Eğer tüm dünya nüfusu her yıl bir fidan dikerse, 8.5 milyar fidan toprakla buluşmuş olur. Bu, iklim değişikliği gibi küresel sorunlara kısa sürede çözüm sunar" açıklamasında bulundu.

Gelecek nesillere, ormanlar, kuşlar ve doğal ekosistem barındıran bir yeşil Türkiye, yeşil dünya mirası bırakma hedefi ile yola çıkan dernek, bu tür etkinliklerle bilinçlendirmeyi sürdürecek.

Ankara'da, Yeşil Türkiye Derneğince farklı okullardan 750 öğrencinin katılımıyla fidan dikim...

Ankara'da, Yeşil Türkiye Derneğince farklı okullardan 750 öğrencinin katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Memlik köyündeki "Ailen İçin Fidan Dik" etkinliğinde bir araya gelen öğrenciler, doğa sevgisi, toprağın önemi ve fidan dikimi konusunda bilgilendirildi.

Ankara'da, Yeşil Türkiye Derneğince farklı okullardan 750 öğrencinin katılımıyla fidan dikim...

Ankara'da, Yeşil Türkiye Derneğince farklı okullardan 750 öğrencinin katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Memlik köyündeki "Ailen İçin Fidan Dik" etkinliğinde bir araya gelen öğrenciler, doğa sevgisi, toprağın önemi ve fidan dikimi konusunda bilgilendirildi.

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