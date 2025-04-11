Başkentte Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Park Yasağı

Başkentte, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan yeni kararla, elektrikli araç şarj istasyonlarına park yasağı getirildi. Bu düzenleme ile birlikte, şarj edilen araçlar haricinde, diğer araçların park etmesi kesin olarak yasaklandı.

İhale Sonrası Başvurular ve Karar

Elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulumu ihalesini kazanan bir firma, söz konusu istasyonlara fosil yakıtlı araçların park etmesi nedeniyle elektrikli araç kullanıcılarına hizmet veremediklerini ve ticari zarara uğradıklarını belirterek UKOME'ye başvurdu. Bu başvurunun ardından UKOME, detaylı bir değerlendirme sürecinin ardından önemli bir karar aldı.

Yeni Düzenleme ve Uyarılar

Çankaya ve Altındağ ilçelerinde yer alan 36 araçlık 6 otopark alanı, sadece şarj edilecek elektrikli araçlara tahsis edildi. Bu alanlarda artık park yasağı uygulanırken, trafik işaret ve levhalarının altına "şarj edilen araç harici park etmek yasaktır" uyarıları eklenerek dikkat çekici bir bilgi verilmiş oldu.

Bu yeni düzenlemenin, elektrikli araç kullanıcıları için büyük bir kolaylık sağlaması ve desteklenmesi bekleniyor.

Başkentte Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) aldığı kararla, elektrikli araç şarj istasyonlarına, şarj edilen araçlar haricinde park yapılması yasaklandı. Karar doğrultusunda bu alanlardaki trafik işaret ve levhalarının altına "şarj edilen araç harici park etmek yasaktır" uyarısını içeren levhalar eklendi.

Başkentte Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) aldığı kararla, elektrikli araç şarj istasyonlarına, şarj edilen araçlar haricinde park yapılması yasaklandı. Karar doğrultusunda bu alanlardaki trafik işaret ve levhalarının altına "şarj edilen araç harici park etmek yasaktır" uyarısını içeren levhalar eklendi.