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Başkentte Gastronomi ve Künefe Festivali

Hatay ve Gaziantep'in lezzetleri, başkentteki festivalde bir araya geliyor. Etkinlik 3 Kasım'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 18:12
Başkentte Gastronomi ve Künefe Festivali

Başkentte Gastronomi ve Künefe Festivali

Hatay ve Gaziantep'in zengin mutfağını tanıtmak amacıyla düzenlenen Gastronomi Yemek ve Künefe Festivali, başkente lezzet dolu anlar yaşatıyor. Etkinlik, Altınpark fuar alanında gerçekleştiriliyor ve depremden etkilenen esnaflara da destek olma hedefi taşıyor.

Destekleyici Yöresel Ürünler

Antakya Şemun Yöresel Lezzetler Başkanı Zehra Miroğlu, festivalde sergilenen pek çok yöresel ürünün, Hataylı kadınlar tarafından hazırlandığını belirtti. Ziyaretçiler, stantlarda el yapımı doğal ürünler arasında içli köfte, kağıt kebabı, sarma ve biberli ekmek bulabilecekler.

Toparlanma Sürecine Katkı

Miroğlu, Hatay'ın deprem sonrasındaki toparlanma sürecini vurgulayarak, başkentlilerin de depremzedelere gösterdiği duyarlılık için teşekkür etti. Etkinlik, bu anlayışı daha da pekiştirmek için önemli bir platform oluşturuyor.

Moda Fuarıyla Destek

Festival kapsamında gerçekleştirilen moda fuarının organizatörü Hülya Özdemir, depremzede firmaların desteklenmesi amacıyla yaklaşık 120 firmanın yer aldığını ifade etti. Özdemir, kadınların ihtiyaç duyduğu her türlü ürünün bu fuarda bulunabileceğini aktardı.

Etkinlik, 3 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek ve katılımcılara büyük bir gastronomi deneyimi sunacak.

Hatay/Gaziantep Gastronomi Yemek ve Künefe Festivali, iki şehrin lezzetlerini başkentlilerle...

Hatay/Gaziantep Gastronomi Yemek ve Künefe Festivali, iki şehrin lezzetlerini başkentlilerle buluşturuyor. Altınpark fuar alanında düzenlenen festivalde, Hataylı ve Gaziantepli depremzede esnaf da yer alıyor.

Hatay/Gaziantep Gastronomi Yemek ve Künefe Festivali, iki şehrin lezzetlerini başkentlilerle...

Hatay/Gaziantep Gastronomi Yemek ve Künefe Festivali, iki şehrin lezzetlerini başkentlilerle buluşturuyor. Altınpark fuar alanında düzenlenen festivalde, Hataylı ve Gaziantepli depremzede esnaf da yer alıyor.

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