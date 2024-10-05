Başkentte Motor Yangını: Otomobil Alev Alev Yandı

Çankaya'da Yangın Paniği

Başkentte akşam saatlerinde Çankaya İlçesi'nde bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde kontrol altına alındı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, 06 EVE 8008 plakalı araç, Tandoğan Bulvarı üzerinden Celal Bayar Bulvarı istikametine doğru ilerliyordu. Motor bölümünden aniden duman çıkması üzerine sürücü, hemen aracı durdurdu.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

Olayı fark eden sürücü, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonrası araçta soğutma çalışmaları yapıldı.

Trafikte Aksamalar

Yangın sonucunda otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olay alanında yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik bir süre aksadı. Yangının çıkış nedeni ise yetkililer tarafından araştırılacak.

Başkentte seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Başkentte seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Başkentte seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Başkentte seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.