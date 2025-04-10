Başkentte Tarihi Polis Kıyafetleri Sergisi Görücüye Çıktı

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yılı Kutlanıyor

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümü kutlamaları kapsamında açılan 'Tarihi Polis Kıyafetleri Sergisi', Başkent Ankara'nın Kızılay bölgesindeki Metro Sanat Galerisi'nde ziyarete sunuldu.

Sergi Detayları ve Ziyaretçi Etkileşimi

Bu sergi, polis teşkilatının geçmişini ve günümüzdeki gelişim sürecini sergileyerek, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Sergide, tarihi polis kıyafetleri ve ekipmanları yer almakta ve polis ekipleri de ziyaretçilere rehberlik etme görevini üstleniyor.

Kızılay Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, emniyetin çeşitli birimlerinden ekipler de vatandaşlarla buluştu. Özellikle çocuklar, Güvenpark'ta devriye gezen atlı birliklerle keyifli anlar yaşadı ve fotoğraflar çektirdi.

Sergiye katılan Gülcan Köse, bu etkinliğe oğlunun deniz ve dalgıç polislerine duyduğu ilgi nedeniyle geldiklerini belirtti. Köse, "Buradan sizin aracılığınızla da 180. yaşında, kahraman polislerimizin Polis Günü'nü de kutluyorum." dedi.

Sergi, sadece iki gün boyunca açık kalacak ve ziyaretçilerini bekliyor.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kızılay Milli İrade Meydanı'nda emniyetin her biriminden ekipler vatandaşlarla bir araya geldi. Çocuklar emniyet ekiplerine çizdikleri resimleri hediye etti ve fotoğraf çektirdi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kızılay Milli İrade Meydanı'nda emniyetin her biriminden ekipler vatandaşlarla bir araya geldi. Çocuklar emniyet ekiplerine çizdikleri resimleri hediye etti ve fotoğraf çektirdi.