Başkentte Yaşayan Miras Forumu Başladı

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Yaşayan Miras Forumu, YTB Konferans Salonu'nda açıldı; Muhtar Kutlu anısına etnofotoğraf sergisi de yer aldı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 13:42
Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Yaşayan Miras Forumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Somut Olmayan Kültürel Miras Derneği işbirliğiyle başladı. Forum, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Konferans Salonunda gerçekleştiriliyor.

Açılış ve Sergi

Program, merhum UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkan Vekili Prof. Dr. Muhtar Kutlu anısına düzenlenen "Sınırlar Çizilmeden, Duvarlar Örülmeden" etnofotoğrafi sergisinin açılışıyla başladı.

Açılış Konuşmaları

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, forumun açılışında somut olmayan kültürel miras ve yaşayan miras çalışmalarını artırma kararlılıklarını vurguladı. Terzi, "Bu anlamda hızlı ve gayretli çalışmaya azimliyiz. Bugün Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda bu çalışmayı yapıyor olmamız çok kıymetli. İnşallah, bu işleri yurt dışındaki akraba topluluklarımıza da ileteceğiz. Bu iki günün çok verimli ve faydalı geçmesini temenni ediyorum."

UNESCO Türkiye Milli Komisyon Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ise merhum Kutlu'nun akademik ve etnofotografik çalışmalarının somut olmayan kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına önemli katkı sağladığını belirtti.

YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Kültür Yolu Festivallerinin Türkiye'nin kadim geçmişini öne çıkardığını vurgulayarak, yurt dışında yaşayan 7 milyonu aşkın vatandaşa Türk medeniyetinin mirasını taşımaya yönelik yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Somut Olmayan Kültürel Miras Derneği Başkanı Prof. Dr. Evrim Ölçer Özünel, somut olmayan kültürel mirasın toplulukların bugününü anlamak ve yarınlarını kurmak için sürekli üretildiğini ve canlı bir alan olduğunu ifade etti. Merhum Kutlu'nun oğlu Umur Kutlu da babasının anısına yaptığı konuşmayla programa katıldı.

Oturum ve Kapanış

Açılış konuşmalarının ardından "Muhtar Kutlu ve Somut Olmayan Kültürel Miras Çalışmaları" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Yaşayan Miras Forumu, yarın sona erecek.

