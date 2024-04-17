Başlık: AK Parti Sözcüsü Çelik: Kabine Değişiklikleri Cumhurbaşkanı Takdirindedir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi. Çelik'in açıklamaları, özellikle dış politika ve Kabine'deki olası değişikliklere ilişkin değerlendirmeleri içeriyordu.



Çelik'in basın toplantısında öne çıkanlar şu şekilde:

1. Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanları olarak iç ve dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdik. Özellikle, İsrail'in bölgedeki tansiyonu yükseltmek üzere izlediği politikaları sert bir dille eleştirdik.

2. İsrail'in Suriye Büyükelçiliği'ni vurması ve bu saldırıda İranlı yetkililerin ölmesi, bölgedeki gerilimi artırdı. Bu durumun İsrail'i teşvik etmemesi ve hukukun üstünlüğünü savunmamız gerektiğini vurguladık.

3. Yunanistan'ın Ege Denizi'ni deniz parkı ilan etme girişimlerine karşı çıkarak, Türkiye'nin bu yaklaşımı kabul etmeyeceğini ifade ettik.

4. Basın mensuplarının Kabine'deki değişikliklere ilişkin sorularına ise Çelik, "Bakanlar Kurulu'nda değişiklik olacaksa, bu sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir" yanıtını verdi.

Çelik ayrıca, İsrail'e herhangi bir destek olmadığını ve Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği kısıtlamaların tamamen kontrol altında olduğunu vurguladı.