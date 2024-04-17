Bist 100
9.548,09 1%
DOLAR
32,51 0,18%
EURO
34,61 0,17%
ALTIN
2.480,07 0,25%

Başlık: AK Parti Sözcüsü Çelik: Kabine Değişiklikleri Cumhurbaşkanı Takdirindedir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi. Çelik'in açıklamaları, özellikle dış politika ve Kabine'deki olası değişikliklere ilişkin değerlendirmeleri içeriyordu.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 20:03
Başlık: AK Parti Sözcüsü Çelik: Kabine Değişiklikleri Cumhurbaşkanı Takdirindedir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi. Çelik'in açıklamaları, özellikle dış politika ve Kabine'deki olası değişikliklere ilişkin değerlendirmeleri içeriyordu.

Çelik'in basın toplantısında öne çıkanlar şu şekilde:

1. Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanları olarak iç ve dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdik. Özellikle, İsrail'in bölgedeki tansiyonu yükseltmek üzere izlediği politikaları sert bir dille eleştirdik.

2. İsrail'in Suriye Büyükelçiliği'ni vurması ve bu saldırıda İranlı yetkililerin ölmesi, bölgedeki gerilimi artırdı. Bu durumun İsrail'i teşvik etmemesi ve hukukun üstünlüğünü savunmamız gerektiğini vurguladık.

3. Yunanistan'ın Ege Denizi'ni deniz parkı ilan etme girişimlerine karşı çıkarak, Türkiye'nin bu yaklaşımı kabul etmeyeceğini ifade ettik.

4. Basın mensuplarının Kabine'deki değişikliklere ilişkin sorularına ise Çelik, "Bakanlar Kurulu'nda değişiklik olacaksa, bu sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir" yanıtını verdi.

Çelik ayrıca, İsrail'e herhangi bir destek olmadığını ve Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği kısıtlamaların tamamen kontrol altında olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan duyurdu! Tek şarta devletten faizsiz geri ödemesiz 500.000 TL ödenecek

Altın fiyatlarına yıl sonu tokadı! Eşe dosta altın borcu olan elini çabuk tutsun!

Acil nakit arayana 10.000 TL'lik hızır kredisi! Anında onay çıkıyor

Bedavadan biraz pahalıya Milli Emlak arsaları! O illerde KDV'siz ucuz tapu fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

Bedavadan biraz pahalıya Milli Emlak arsaları! O illerde KDV'siz ucuz tapu fırsatı

Acil nakit arayana 10.000 TL'lik hızır kredisi! Anında onay çıkıyor

Altın fiyatlarına yıl sonu tokadı! Eşe dosta altın borcu olan elini çabuk tutsun!

Doğalgaz faturalarında çifte zam dalgası! 150 TL artışa ek yeni zam şok edecek

Evine su faturası gelenler dikkat! O tarihten sonra faturalar yüzde 25 düşecek

Meclis'te onay aldı! 1 Mayıs'tan sonra tüm su faturalarına yüzde 25 destek sağlanacak

4A 4B'linin dünyası başına yıkılacak! Emekli maaşlarında hesap sistemi şoku!

KPSS 65 puanla memur olma şansı! Gelir İdaresi Başkanlığı 38 ilde memur alımı yapacak

Altın fiyatlarını tepetaklak yapacak gelişme! Bu fiyat aralığına aman dikkat

Parasını buna yatıran başını taşlara vuracak! Ünlü ekonomist kara haberi uçurdu

Asgari ücret zam şoku emekliye yaradı! SSK, Bağ-kur'luya asgari ücret zammı eklenecek

Bakan Işıkhan duyurdu! Tek şarta devletten faizsiz geri ödemesiz 500.000 TL ödenecek