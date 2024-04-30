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Milli Emlak’tan 81 ilde fişek gibi kampanya! 980 TL’den başlayan fiyatlarla arsa satıyor

Milli Emlak bütün illerde ucuz satışlarına başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 30.04.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 14:12
Milli Emlak’tan 81 ilde fişek gibi kampanya! 980 TL’den başlayan fiyatlarla arsa satıyor

81 ilde satışlar başladı! 980 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİLLİ EMLAK UCUZ ARSA SATIŞLARI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü birçok ilde yaptığı uygun fiyatlı satışlarını sık sık duyuruyor. Birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar için arsa satışları 950 TL ile 10 milyon TL aralığında değişkenlik gösteriyor. Güncel olarak Milli Emlak Genel Müdürlüğü Erzurum İspir ilçesinde 97.70 metrekare arsayı 980 TL'ye; Bayburt Demirözü ilçesinde 48.51 metrekare arsayı 3 bin TL'ye; 40.78 metrekare arsayı 3 bin TL'ye; 48.71 metrekareyi 3 bin TL'ye; Çorum Sungurlu ilçesinde yer alan 250.24 metrekare arsayı 4 bin TL'ye satışa sunuyor. 

81 ilde ucuz arsa satışı

Milli Emlak tarafından satılan tarım arazilerinin kullanım haklarıyla ilgili de önemli düzenlemeler yapıldı. Uzun süreli kullanımda otomatik şekilde mülkiyet hakkı kazandırmıyor ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılarak kira ödemesi yapılması gerekiyor. Başvurusu uygun olan kişiler mülk sahibi olma fırsatı yakalıyor. Tarım arazilerini kiralama işlemleri belirli müdürlüklerde Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu doldurularak yapılabiliyor. Başvuru yaparken nüfus kaydı, ikametgah, arazi varlığı, medeni durumu, aile nüfus bilgileri MERNİS ve TAKBİS sisteminden sorgulanıyor. Başvuru Sıralama Formu'na göre puanlanan adayların en yüksek puanına göre sıralama yapılıyor. En yüksek puanı olan aday kura çekilişine katılmaya hak kazanıyor. Kura işlemleri Milli Emlak Müdürü, Müdür Yardımcısı, Uzman ya da Memur, Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcilerinden oluşturulan komisyon eşliğinde yapılıyor. 

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