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300 Bin TL’ye sıfır araç fırsatı! Hemen Renault bayilerine koşabilirsiniz

Bu fiyata ikinci el araç bile bulmak çok zor! 300 bin TL'ye sıfır araç! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 30.04.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 13:29
300 Bin TL’ye sıfır araç fırsatı! Hemen Renault bayilerine koşabilirsiniz

Renault büyük kampanyasını duyurdu! 300 bin TL'ye sıfır araç satışı yapılıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

RENAULT 300 BİN TL SIFIR ARAÇ

Son birkaç senedir hem sıfır hem ikinci el araç fiyatları fahiş şekilde artmaya devam ederken markaların kampanyaları yoğun ilgi görüyor. Renault markası tarafından yapılan son duyuruya göre müşterilerine ÖTV muafiyetiyle sıfır araç satışı yapılacak. ÖTV muafiyetiyle satılan araçların fiyatları yarı yarıya düşüyor. ÖTV muafiyetinden faydalanabilmek için yüzde 90 ve üstü engelli sağlık raporu olması şartı aranıyor. 

megane sedan ötv kampanyası

Aynı zamanda çocuğunun engeli olan ebeveynler de kampanyalardan faydalanabiliyor. ÖTV muafiyetiyle satılan araçlar beş sene boyunca satılamıyor. Eğer araç satışı yapılırsa ÖTV tutarı vatandaştan iade alınıyor. Renault markasının en çok tercih edilen araç modelinden Megane Sedan güncel olarak 1 milyon 182 bin TL'den 634 bin TL'ye düşüyor. 334 bin L peşin ödeme yapan vatandaşlar kalan tutarı 48 ay vadeli şekilde taksitle ödeyebiliyor. Siz de uygun fiyata araç satın almak için Renault bayilerini ziyaret edebilirsiniz! 

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