TCKN ile gelene 3-9 Mayıs'ta 5.000 TL nakit ödeme var!

Gerek emekli gerekse de çalışan her birey hayat koşullarının negatif seyrinin devam ettiği şu günlerde kendisine sunulan avantajları yakından takip ediyor. Sunulan fırsatlarda özellikle de faizsiz destekler önem arz ediyor. Sadece müşteri olunması ve kredi kartı başvurulması durumunda kimi banka faizsiz olarak nakit ödemeyi anında IBAN'a aktarıyor. Bu da müşterinin ihtiyacını karşılaması konusunda ön ayak olabiliyor. Akbank'ta 6 gün önce başlayan 5 bin lira ödeme kampamyası için başvurunun bugün biteceğini açıklarken, bu ödemenin 3 - 9 Mayıs tarihinde hesaplara aktarılacağını belirtmiş bulunuyor.





Axess kart ile alışveriş yapan müşterilerine özel sunduğu Taksitli Avans kampanyasından gerek yeni müşteriler gerekse de bankanın mevcut müşterileri faydalanabiliyor. 3-9 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak şekilde 0% faizle 5.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli ücretsiz taksit imkanının sunulduğu kampanya da acil ihtiyacın faizsiz ve taksitli olarak karşılanacak olması vatandaşa oldukça cazip geliyor.

AKBANK 5 BİN LİRA ÖDEME KAMPANYASI

Akbank Resmi internet sitesinde yapılan açıklamada 3 ay vade ile sunulacak olan 5 bin lira finansman desteğinin faizsiz olarak geri ödenecek olması, oldukça cazip bir fırsat olarak değerlnediriliyor. Taksitli Avans'ın kullanımı tamamen ücretsiz olarak sağlanacağını belirten banka, herhangi bir kesinti yapılmayacağını da belirtmiş bulunuyor.





Akbank 5 bin lira kampanyasına dahil olan bireyin en fazla kullanabileceği nakit avans 5 bin lira olarak açıklandı. Yapılan başvuru sonrasında istenilen tutarın anında hesaba aktarılması, müşterinin ihtiyacını anında karşılamasını sağlıyor. Kampanyanın son günü faydalnamak için, Axess kredi kartı sahip olunması zorunluğu mevcut iken, Axess kredi kartı olmayan bu kampanyadan faydalanamıyor.

Gerek emekli gerek çalışan her bireyin hak sahibi olabileceği bu ödeme, geri ödemesinin kolaylığı bakımından tercih edilen kampanyalar araında yer alıyor.