O listede olan yiyecekleri sakın tüketmeyin! Bakanlık tek tek yasaklıyor

BAKANLIK ZEHİRLİ YİYECEKLERİN LİSTESİNİ AÇIKLANDI

Zehirli yiyecekler listesi bakanlık tarafından açıklandı.Peki bu listede hangi yiyecekler var? İşte detaylar….





Zehirli yiyecekler sosyal medyada en çok paylaşılan konular arasına girince sizler için bu haberin detaylarını araştırdık. Sosyal medya aracılığı ile hıza yayılan oo listede neler var ? Evlerimizde sıkça tüketilen ürünlerden oluşan bu zehirli yiyecekler hangileri… Son dönemde bakanlık zehirli yiyecekler ile ilgili olarak bir liste hazırladı. Bu listede en çok tüketilen ürüner yer alıyor. ABD Tarım Bakanlığı tarafından yapılan ve 48 en popüler sebze ve meyvenin içinde yer aldığı listede en zehirli yiyecekler belli oldu.

Özellikle piyasadaki çileklerin % 70'inin kimyasal tarım ilacına maruz kaldığı yapılan araştırma ile belirlendi. Buna göre de bir çilekte 20 farklı tipte tarım ilacı olduğu anlaşıldı. Bu durum oldukça şaşkına çevirse de bakın uzmanlar bu yiyecekler ile ilgili olarak neler söyledi.

Yapılan araştırmaya göre araştırmada yer alan yiyeceklerden bile 2 at fazla zehir ilk olarak ıspanakta bulundu. Bunun yanı sıra ise en çok zehir bulunan yiyecekler sırasıyla

1. Çilek

2. Ispanak

3. Nektari

4. Elma

5. Şeftali

6. Armut

7. Vişne ve kiraz

8. Üzüm

9. Kereviz

10. Domates

11. Dolmalık biber

12. Patates olarak belirlendi.

Araştırmadaki bilgilere göre de en az tarım ilacı içeren yiyecekler listesinde sırası ile

1. Süt mısırı

2. Avakado

3. Ananas

4. Lahana

5. Soğan

6. Donmuş bezelye

7. Kuşkonmaz

8. Mango

9. Patlıcan

10. Kavun bulunuyor.

SİRKELİ SU İLE YIKAMAK YETERLİ Mİ?

Mutfaklarda sebze meyve ve yeşillikleri sirkeli su da yıkamanın faydalı olduğu ve içindeki zararlı kimyasalları azalttığı söyleniyor. Ancak böyle bir bilgilin bilim adamları tarafından bir geçerliliği yok. İr çok kişi sirkeli suda yıkanan ürünleri tüketmeye çalışsa da bunun bir geçerliliği olmadığı anlaşıldı. Çünkü sirkeli su, pestisit kalıntılarını yok etmede değil, mikroorganizma yükünü azaltmada etkili diye belirtildi. Bunun yanı sıra sebze meyveleri bol suda yıkamanın daha etkili olduğu belirtildi. .özellikle sıkça sofralarda salatalarda kullanılan marulun bol suda yıkanması gerekmektedir.