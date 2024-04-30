Konut kampanyasında zirve detay! Konut sahibi olmak isteyenler hemen kredi çekebilecekler

Bu kampanyayla kolaylıkla ev sahibi olabileceksiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KONUT KREDİSİ KAMPANYASI BAŞLADI

Son dönemlerde ev fiyatları ve bankaların faiz oranları fahiş şekilde yükselirken ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar konut kredisi kampanyalarını yakından takip ediyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre kredi tutarı satın alınacak evin SPK lisanslı ekspertiz firma tarafından değerlendirilmesiyle planlanıyor. BDDK tarafından belirlenen en fazla kredi tutarı ve oranlarına göre de değerlendirilme yapılıyor.





Satın alınacak konu ile ilgili ipotek işlemleri yapılıyor ve banka gerek görürse ek teminat istiyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyuruya göre müşterilerine ortak konut kredisi kampanyası sunuluyor. Kampanyada en az 2 en fazla 5 kişi ortak kredi çekerek ev sahibi olabiliyor. Konut kredisi faizleri yüzde 4.29 olarak uygulanıyor. Yani 1.5 milyon TL kredi çeken vatandaş 64 bin 769 TL ödeme yapıyor ancak eğer 5 kişi ortak kredi çeker ve ev satın alırsa aylık taksit tutarları 12 bin 953 TL'ye düşüyor. Ortak konut kredisine aile bireyleri ya da arkadaşlarınızla birlikte başvuru yaparak hayalinizdeki evi daha kolay satın alabilirsiniz. Ortak konut kredisi kampanyası ile ilgili detaylı bilgileri banka şubelerinden ya da resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.