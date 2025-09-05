DOLAR
Başsavcı Şentürk Singapur'da: IAP 30. Yıllık Konferansı'na Katılacak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, 7-10 Eylül'de Singapur'da IAP 30. Yıllık Konferansı ve Genel Kurulu'na katılacak; başsavcılarla ikili görüşmeler yapacak.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 13:41
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Singapur'da IAP Konferansına Katılacak

7-10 Eylül tarihleri arasında resmi temaslar ve ikili görüşmeler planlandı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, 7-10 Eylül tarihlerinde Singapur'da düzenlenecek Uluslararası Savcılar Birliği (IAP) 30. Yıllık Konferansı ve Genel Kurulu'na katılacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Şentürk konferans kapsamında Singapur, İngiltere, Hollanda, Gürcistan, İsveç ve Pakistan başsavcıları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Program çerçevesinde Şentürk ayrıca Türkiye'nin Singapur Büyükelçisi Sadık Arslan'ı nezaket ziyaretinde bulunacak. Heyetle birlikte resmi temasları yürütecek isimler arasında Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Seda Türkan Manav Dursun ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Halit Eriş yer alıyor.

