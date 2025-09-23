Başsavcı Şentürk Taşkent'te: TDT ve EİT Başsavcıları Toplantılarına Katılacak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk Taşkent'te

TDT ve EİT başsavcıları toplantılarına katılım

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Özbekistan'da düzenlenecek iki önemli uluslararası toplantıya katılacak.

Resmi açıklamaya göre Şentürk, 24-27 Eylül tarihlerinde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilecek olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye Devletleri Başsavcıları Şurası'nın 4. Toplantısı ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Üye Devletleri Başsavcılarının 6. Toplantısı'na katılacak.

Programa ilişkin bilgilerde, Şentürk'ün ilk olarak TDT Üye Devletleri Başsavcıları Şurası'nın 4. Toplantısı'na, ardından da EİT Üye Devletleri Başsavcılarının 6. Toplantısı'na iştirak edeceği belirtiliyor.

Şentürk'e Özbekistan programında Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Seda Türkan Manav Dursun ile Kıdemli Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Faik Ersöz eşlik edecek.

Ayrıca, Şentürk'ün programı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'a nezaket ziyaretinde bulunacağı bildirildi.

Toplantıların, üye devletler arasında adli iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak hukuki meselelerin değerlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.