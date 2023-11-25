Başvurmayanın hakkı da parası da yanacak! Tapu sahiplerine son çağrı yapıldı

Muafiyet şartları arasında konutun tek konut olması, büyüklüğü, emekli aylığı dışında gelirin olmaması koşullarına uygunluk olması aranıyor. Belediyeye başvuruda bulunarak geriye dönük para iadesine hak kazanmanız mümkün. Muafiyet kapsamında bulunan gruplar arasında emekli vatandaşlar, ev hanımlar, şehir eşleri ya da yetim çocukları ve gaziler yer almaktadır.

Muafiyet süresi 5 yıl olarak açıklanırken geriye dönük beş yılın para iadesinin yapılması için başvuru yapılma imkanı sunuldu. Gerekli şartlara uygun olunduğunda tapu sahipleri konut büyüklüğünün 200 metrekareyi aşmasına dikkat edilmesi gerekir. Emlak vergisi muafiyet başvurusunda belediyelere dilekçe ile başvuru yapılırken son beş yılda ödenen verginin iadesi iki eşit parça olarak yapılır.





İkinci taksit ödeme süresi 1 Kasım 2023 tarihinde başlarken ay içerisinde ödemeler hesaplarda yerini alır. Vergi mükellefleri bu tarihlerde ödenmesi gerekirken Vergi Usul Yasası'na bakılarak vergilerin iadesi gerçekleşir.