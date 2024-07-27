Batı Karadeniz İçin Sağanak Yağış Uyarısı

Batı Karadeniz'de Şiddetli Sağanak Bekleniyor

Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde ile Sakarya'nın doğusundayken yerel olarak etkili kuvvetli sağanak yağışlarla karşılaşılacak.

Dikkat Edilmesi Gereken Riskler

Yağışların meydana getirebileceği potansiyel riskler arasında sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan ve ulaşımda aksaklıklar yer alıyor. Bu nedenle vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları önem taşıyor.