Batı Nil virüsü İsrail'de 36 can aldı!

Uzmanlar, virüsün bulaştığı kişilerin çoğunda herhangi bir semptom görülmediğini, ancak küçük bir kesimde ateş, baş ağrısı ve eklem ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkabileceğini ifade ediyor. Nadir durumlarda ise virüs beyin iltihabı veya menenjit gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Batı Nil Virüsü, ilk olarak 1937 yılında Uganda'da tanımlanmış bir arbovirüs enfeksiyonudur. Ana konağın vahşi kuşlar olduğu bilinen bu virüs, Culex cinsi sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşır. Virüs, kişiden kişiye doğrudan geçiş yapmaz ve genellikle sivrisineklerin kan emmesi sırasında bulaşır.