Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Batı Nil virüsü İsrail'de 36 can aldı!

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Batı Nil virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi. Haziran ayında başlayan salgında virüs tespit edilenlerin sayısı ise 543 olarak belirtildi. Sağlık Bakanlığı, halka sivrisinek savar ürünler kullanmaları konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 18.07.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 16:04
Batı Nil virüsü İsrail'de 36 can aldı!

Uzmanlar, virüsün bulaştığı kişilerin çoğunda herhangi bir semptom görülmediğini, ancak küçük bir kesimde ateş, baş ağrısı ve eklem ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkabileceğini ifade ediyor. Nadir durumlarda ise virüs beyin iltihabı veya menenjit gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Batı Nil Virüsü, ilk olarak 1937 yılında Uganda'da tanımlanmış bir arbovirüs enfeksiyonudur. Ana konağın vahşi kuşlar olduğu bilinen bu virüs, Culex cinsi sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşır. Virüs, kişiden kişiye doğrudan geçiş yapmaz ve genellikle sivrisineklerin kan emmesi sırasında bulaşır.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan 25.000 TL ilaç gibi ödeme! Nakit arayana oh çektirecek kredi

Bankadan kredi çekmek isteyenlerin haberi yok! Kredisiz nakit yöntemi bulundu

Düğünlerin favori hediyesi değişti! Hem ucuz hem değerli

2. çocuğu yapmaya karar veren ailelere müjde! Devlet destekli konut ve araç kredisi verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bankadan kredi çekmek isteyenlerin haberi yok! Kredisiz nakit yöntemi bulundu

Parası olan buradan akın akın arsa alıyor! Yakında küçük İstanbul olacak!

Çalışmayana da asgari ücret bağlanacak! İşte oturduğunuz yerden 17.002 TL almanın yolu

Toplu ulaşımda bedava müjdesi! 22 Temmuz gece yarısı itibari ile geçerli olacak!

Düğünlerin favori hediyesi değişti! Hem ucuz hem değerli

Kriptoda buna yatırım yapan bayram edecek! Fiyatı tam 10x birden yapacak!

Ziraat Bankası'ndan 25.000 TL ilaç gibi ödeme! Nakit arayana oh çektirecek kredi

2. çocuğu yapmaya karar veren ailelere müjde! Devlet destekli konut ve araç kredisi verilecek

Bir anda zengin olacak burçlar! 3 burç parayı saklayacak yer bulamayacak

2024 yılında evlenecek burçlar belli oldu! Onlar için nikah masası çok yakın

Araç sahiplerinin çilesi sona erdi! 5 dakikada e-Devlet'ten yapılacak

5 milyon kişiye EYT vurdu! İşte yeni emeklilik reformu