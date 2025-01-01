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Batı Şeria'da 3 Binden Fazla Ünite Kan Bağışı Toplandı

Batı Şeria'da, Gazze'deki yaralılar için 3 binden fazla ünite kan bağışı toplandı. 'Kanımız bir' kampanyası sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 19:56
Batı Şeria'da 3 Binden Fazla Ünite Kan Bağışı Toplandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail'in yaklaşık 15 aydır bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki yaralı Filistinlilere yönelik destek amacıyla 3 binden fazla ünite kan bağışı toplandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki Filistinlilere destek vermek için başlatılan "Kanımız bir" kampanyasının 4. turuna geçtiklerini belirtti.

Batı Şeria'da pazar günü başlayan kampanya kapsamında, bugün sabah saatlerine kadar 3 binden fazla kan ünitesi toplandığı kaydedildi. Toplanan kanların yarın Gazze Şeridi'ne gönderileceği duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı'na göre, Gazze Şeridi'ndeki yaralılara destek için gerçekleştirilen kampanyanın ilk üç turunda toplamda 10 binden fazla kan ünitesi bağışlandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlamış olan Gazze saldırıları sonucunda, yaklaşık 45 bin 553 Filistinli hayatını kaybederken, bunun 17 bin 818'i çocuk ve 12 bin 287'si kadın olarak bildirildi. Ayrıca, 108 bin 379 kişi yaralandı.

Henüz enkaz altında binlerce insanın kaldığı belirtilirken, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının hedef alınması sonucu sivil altyapı da büyük zarar görmektedir.

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