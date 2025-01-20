Batı Şeria'da Bombalı Saldırı: Bir İsrail Askere Hayatını Kaybetti

Batı Şeria'da gerçekleşen bombalı saldırıda bir İsrail askeri hayatını kaybetti, iki askeri yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 11:52
Batı Şeria'da Bombalı Saldırı: Bir İsrail Askere Hayatını Kaybetti

İşgal Altındaki Batı Şeria'da Patlama: Bir Asker Öldü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, yola yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini ve iki askerin yaralandığını duyurdu.

Patlamanın Detayları

Ordunun yaptığı yazılı açıklamaya göre, patlama Tubas kentinin yakınlarındaki Tuman beldesinde bir askeri aracın geçişi sırasında gerçekleşti. Olayda, bir asker yaşamını yitirirken, yaralanan askerlerden birinin durumu ağır olarak bildirildi.

Çatışma ve Kayıplar

İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi ve Lübnan'daki çatışmalar dahil olmak üzere toplamda 841 İsrail askeri yaşamını yitirdi. Bu durum, bölgedeki gerilimin arttığını ve son bir ayda yaşanan şiddetin boyutlarını ortaya koyuyor.

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