Batı Şeria'da İsrail Askeri Aracı Filistinli Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

Batı Şeria'da Korkunç Kaza: 2 Filistinli Yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir İsrail ordusuna ait askeri aracın, sivil bir otomobile çarpması sonucu 2 Filistinli yaralandı.

Tulkerim'de Ters Yönden İlerleyen Araç

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, olay Tulkerim Mülteci Kampı'nın karşısındaki Nablus Caddesi'nde gerçekleşti. Burada, ters yönden süratle ilerleyen İsrail askeri aracı, bir Filistinlinin kullandığı otomobile sert bir şekilde çarptı.

Olayda yaralanan iki kişinin kimliği tespit edildi. Görgü tanıkları, yaralılar arasında bulunan kadın öğretmen Semah Avvad ve eşinin, ambulansla hastaneye kaldırıldığını aktardı. Yaralıların sağlık durumunun ise "orta ila stabil" olduğu belirtildi.