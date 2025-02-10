Batı Şeria'da İsrail Askeri Baskınları: 3 Filistinli Gözaltında

Baskınlar Devam Ediyor

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine yönelik baskınlarda 3 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, baskınlar El-Halil, Ramallah, Kalkiliya ve Eriha kentlerinde gerçekleştirildi.

Ses Bombası ve Göz Yaşartıcı Gaz Kullanımı

Haberde, İsrail askerlerinin baskınlar sırasında Filistinlilere yönelik ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandığı, bu nedenle birçok Filistinlinin gazdan etkilendiği belirtildi.

Gözaltına Alınanlar