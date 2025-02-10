Batı Şeria'da İsrail Askeri Baskınları: 3 Filistinli Gözaltında

Baskınlar Devam Ediyor
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine yönelik baskınlarda 3 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, baskınlar El-Halil, Ramallah, Kalkiliya ve Eriha kentlerinde gerçekleştirildi.
Ses Bombası ve Göz Yaşartıcı Gaz Kullanımı
Haberde, İsrail askerlerinin baskınlar sırasında Filistinlilere yönelik ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandığı, bu nedenle birçok Filistinlinin gazdan etkilendiği belirtildi.
Gözaltına Alınanlar
Ayrıca, Beytullahim kenti yakınlarındaki bir askeri kontrol noktasından geçmeye çalışan bir Filistinli gözaltına alındı. Eriha'daki Akabat Cebr Mülteci Kampı Kalkiliya kentine bağlı Azzun beldesinde bir eve yapılan baskında, burada bir gencin gözaltına alındığı ifade edildi. Nablus kentine bağlı Duma Belde Belediye Başkanı Süleyman Devabişe, çevredeki Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan İsraillilerin, Filistin topraklarını gasbettiğini ve belde çevresindeki bir köye saldırı düzenlediğini açıkladı. Devabişe, bu saldırılarda Filistinlilerin evlerine zarar verildiğini, mülklerin tahrip edildiğini ve hayvan yemlerinin imha edildiğini belirtti.
Yerli Yönetimin Açıklamaları
Kalkiliya kentine bağlı Azzun beldesinde bir eve yapılan baskında, burada bir gencin gözaltına alındığı ifade edildi.
Nablus kentine bağlı Duma Belde Belediye Başkanı Süleyman Devabişe, çevredeki Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan İsraillilerin, Filistin topraklarını gasbettiğini ve belde çevresindeki bir köye saldırı düzenlediğini açıkladı. Devabişe, bu saldırılarda Filistinlilerin evlerine zarar verildiğini, mülklerin tahrip edildiğini ve hayvan yemlerinin imha edildiğini belirtti.