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Batı Şeria'da İsrail Askerlerinin Ateşiyle Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 28 yaşındaki bir Filistinli yaşamını yitirdi. Olayın detayları ve ölü sayısı artıyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 13:50
Batı Şeria'da İsrail Askerlerinin Ateşiyle Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Askerleri Batı Şeria'da Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da şüpheli bir şekilde yaklaştığı gerekçesiyle bir Filistinli genci ateş açarak öldürdü. Olay, Huvvara beldesi yakınlarında gerçekleşti.

Filistinli Genç İsa Cebali'nin Ölümü

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki İsa Riyad İsa Cebali isimli Filistinli, İsrail askerlerinin ateşi sonucu hayatını kaybetti. Filistin haber ajansı WAFA da Cebali'nin vurulma anının, Huvvara'daki İsrail ordusuna ait kamp yakınında gerçekleştiğini bildirdi.

Cebali'nin Naaşı Alıkonuldu

Ayrıca, Cebali'nin naaşının da İsrail ordusu tarafından alıkonulduğu ifade edildi. Bu, bölgedeki gerilimlerin artışına zemin hazırlıyor.

Ölü Sayısı 73'e Yükseldi

Ocak ayından bu yana Batı Şeria'da, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybeden Filistinli sayısı, 38'i Cenin olmak üzere toplam 73'e ulaştı. Bu olaylar, Filistinliler arasında büyük bir endişe yaratmaya devam ediyor.

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu, Cebali'nin aracıyla askerlerine doğru şüpheli bir şekilde yaklaştığı gerekçesiyle ateş açıldığını belirtirken, olayda İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı ifade edildi.

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