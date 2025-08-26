DOLAR
40,99 -0,08%
EURO
47,6 -0,28%
ALTIN
4.435,92 -0,04%
BITCOIN
4.532.093,36 -0,82%

Batı Şeria'da İsrailliler Filistinli Koruma Komitelerine Ateş Açtı

Görgü tanıkları, Ramallah yakınlarındaki Sincil ve El-Mezrea eş-Şarkiyye'de İsraillilerin Filistinli yerel koruma komitelerine ateş açtığını, devlet televizyonu gerçek mermi kullanıldığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 00:52
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 00:52
Batı Şeria'da İsrailliler Filistinli Koruma Komitelerine Ateş Açtı

Batı Şeria'da İsrailliler Filistinli Koruma Komitelerine Ateş Açtı

Görgü tanıkları olayın ayrıntılarını aktardı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli yerel koruma komitelerini hedef alarak ateş açtığı bildirildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Ramallah kentinin kuzeyindeki Sincil kasabasındaki yerel koruma komitelerinin, Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsraillinin El-Mezrea eş-Şarkiyye kasabasındaki arazilerde toplandığını gözlemlediğini ifade etti.

Ordu koruması altındaki İsraillilerin, koruma komitelerinde görevli Filistinlilere ateş açtığını aktaran görgü tanıkları, olayda herhangi bir yaralanma veya hasar meydana gelmediğini dile getirdi.

Filistin devlet televizyonu ise İsraillilerin Sincil kasabasının güneyindeki Et-Tell bölgesine düzenledikleri saldırıda yoğun şekilde gerçek mermi kullandığını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Kamyonet Devrildi: Sürücü Zeki T'nin (52) Hayatını Kaybetti
2
Kütahya Karacaören'de Yangın: 2 Ev, 3 Samanlık, 2 Ahır Küle Döndü
3
Borrell: AB'nin Gazze'deki hareketsizliği yargıya taşınmalı
4
Gana'nın Savannah Bölgesinde Etnik Çatışmalarda 10 Kişi Öldü
5
Şanlıurfa'da Otele Silahlı Saldırı: 7 Şüpheli Gözaltında
6
BM Raportörü Albanese'ten Gazze'de Ölen Gazetecileri Anmayan Meslektaşlarına Tepki
7
Atatürk'ün İnebolu'ya Gelişi: Şapka İnkılabı 100. Yılına Muharip Uçak Gösterisi

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu