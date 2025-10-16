Batı Şeria'da Okul Bahçesinde Ateş: 11 Yaşındaki Filistinli Çocuk Öldü

Er-Rihiyye'de okul bahçesinde futbol oynayanlara ateş açan İsrail askerleri sonucu 11 yaşındaki Muhammed Behçet el-Hallak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 23:53
Er-Rihiyye'de meydana gelen olayda bir çocuk ağır yaralandı, hastanede yaşamını yitirdi

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da okul bahçesinde futbol oynayan Filistinli çocuklara ateş açması sonucu ağır yaralanan bir çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneyindeki Er-Rihiyye kasabasında gerçekleşti. Görgü tanıklarına göre askerlerin açtığı ateşin hedefi olan çocuklardan biri ağır yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, saldırıda çocuklardan biri leğen kemiğinden ağır şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan Muhammed Behçet el-Hallak isimli 11 yaşındaki Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinin güneyindeki Er-Rihiyye kasabasında okul bahçesinde futbol oynayan çocuklara açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, kasabada düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Ailesi ve yakınları, üzüntü yaşadı.

