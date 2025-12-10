Arnavutköy'de Beton Mikseri Temizlerken Sürücü Hayatını Kaybetti

Arnavutköy'de beton mikseri temizliği sırasında ölüm

İstanbul Arnavutköy'de, yol kenarına park ettiği beton mikserini temizlemeye çalışırken, mikserin hortumundan içeri düşen sürücü hayatını kaybetti.

Olay yeri ve zaman

Olay, saat 22.15 sıralarında Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, beton mikseri sürücüsü aracını hortumunu temizlemek için yol kenarına park etti. Temizlik yaptığı sırada, çalışır vaziyetteki mikserin hortumundan içeriye düştü. Kazada sürücünün vücudu parçalandı ve olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yetkililerin çalışması

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri inceleme ve müdahale çalışmalarına devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

