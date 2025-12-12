Sakarya Karasu'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı, Çok Sayıda Tütün ve Makaron

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, çok sayıda tütün ürünü ve makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, takibe alınan şüpheli Ş.N. (27)'ye ait adreste arama yapıldı. Aramada; 30 kilogram kıyılmış tütün, 66 bin 720 dolu ve 14 bin boş makaron, tarihi geçtiği belirlenen 290 paket nargile tütünü ile satışı yasal olmayan 10 adet 500 gramlık bandrollü tütün ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

ELE GEÇİRİLENLER