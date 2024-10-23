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Batı Şeria'da Zeytin Hasat Döneminde Saldırıların Artması

Zeytin hasat mevsiminde Batı Şeria'da 90 hak ihlali meydana geldi, yerel lider ailelerin korunması için bir araya gelme çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 17:06
Batı Şeria'da Zeytin Hasat Döneminde Saldırıların Artması

Batı Şeria'daki Zeytin Hasadı Sırasında Saldırılar Artıyor

Batı Şeria’da zeytin hasat sezonunun başlangıcından bu yana, Filistinli çiftçilere yönelik 90 saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Mueyyed Şaban: "Zeytin Hasadı Mevsimi, İşgale Meydan Okuma Zamanıdır"

Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin başkanı Mueyyed Şaban, işgal altındaki bölgelerdeki saldırıların ciddiyetine dikkat çekti. Şaban: "Ekim ayından bu yana, İsrail ordusu ve işgalci yerleşimciler tarafından Filistinli çiftçilere karşı düzenlenen saldırılar arttı. Bu süreçte, tahmin edilen sayıya göre, toplamda 90 saldırı gerçekleşti" dedi.

Saldırıların İçeriği ve Hedefleri

Filistinli yetkili, söz konusu saldırıların gerçek mermilerin kullanımı, göz yaşartıcı gaz fırlatılması ve çiftçilerin tarlalarına girişinin engellenmesi gibi çeşitli ihlalleri içerdiğini vurguladı.

Birlik Çağrısı ve Destekleyici Harekete İhtiyaç

Şaban, Filistinli çiftçileri korumak amacıyla yerel ve uluslararası aktivistlerin katılımıyla organize edilen zeytin hasatlarına dikkati çekerek, "Bu hasat mevsimi, işgalci güçlere karşı bir meydan okuma niteliği taşıyor. Birlik olursak, tarım alanlarının korunmasında daha etkili olabiliriz" şeklinde konuştu.

Saldırılarda Artış ve Ciddiyetin Vurgulanması

Filistin topraklarındaki zeytin hasadı sürecinde, işgal altındaki bölgelerde, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 166’sı çocuk olmak üzere toplam 760 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bilgisi alınmıştır. Bu durumda, çiftçilerin ve zeytin ağaçlarının korunması için dayanışma içinde hareket etme çağrısı yapılmaktadır.

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