Batı Şeria'yı ilhak iddiası: Gideon Saar'ın Marco Rubio'ya söyledikleri

Walla: Görüşme 27 Ağustos'ta Washington'da gerçekleştirildi

İsrail basını, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya Tel Aviv yönetiminin gelecek aylarda işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye hazırlandığını ilettiğini öne sürdü.

Walla haber sitesi, ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde Saar ile Rubio'nun 27 Ağustos'ta Washington'da yaptığı görüşmede Gazze, Lübnan, Suriye ve İran konularını 'açıkça', Batı Şeria ilhakı meselesini ise 'kapalı kapılar ardında' görüştüklerini aktardı.

Haberde, İsrail hükümeti içinde ilhak konusunda bir mutabakat bulunduğu, ancak bunun ilan zamanıyla ilgili görüş ayrılıkları olduğu kaydedildi. Bazı bakanların ilhakın Filistin devletinin tanınmasına yanıt olarak sunulmasını, bazılarının ise bunun bağımsız ideolojik bir adım olarak takdim edilmesini tercih ettiği belirtildi.

Walla'nın haberinde ayrıca İsrail Güvenlik Kabinesi'nin ilhak mevzusunu görüşmek üzere toplantıya başladığı iddiasına yer verildi. İsrail devlet Televizyonu KAN ise 27 Ağustos tarihli haberinde Güvenlik Kabinesi'nin Filistin devletinin tanınması planlarına tepki olarak Batı Şeria'nın ilhakını görüşmek üzere toplanacağını duyurmuştu.

Habere göre, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu ilhak konusunda hızlı karar almaya çağırdı. Smotrich, şu ifadeyi kullandı: 'İlhak kararı ABD'de ya da Birleşmiş Milletlerde (BM) değil İsrail'de alınır ve ilhak sadece sınırlı bölgeleri değil tüm toprakları kapsamalıdır.'

İsrail'in, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları sırasında Filistin'in bazı Batılı ülkeler tarafından tanınması halinde misilleme olarak işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarının ilhakını ciddi şekilde tartıştığı belirtiliyor.