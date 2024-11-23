Batı Trakya Türkleri Nafplion'daki Tarihi Hamamın Restorasyonunu Sevinçle Karşıladı

Osmanlı Mirasına Değer Veriliyor

Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan Kültür Bakanlığı'nın Nafplion şehrindeki Osmanlı dönemine ait tarihi hamamı restore etme kararını memnuniyetle karşıladı.

ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu'ndan Açıklama

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kararın Osmanlı-Türk mirasına verilen değerin bir göstergesi olduğunu belirtti. Habipoğlu, "Nafplion şehrindeki tarihi Osmanlı-Türk hamamının Kültür Bakanlığı tarafından restore edilecek olması oldukça sevindirici bir haber. Kültür Bakanı (Lina) Mendoni, ülkemizin kültürel mirasının bir parçası olan bu hamamın restorasyonuna büyük önem verdiğini göstermiştir." dedi.

Restorasyon Hedefleri ve Süreci

Mendoni, iki yıl önce yapılan incelemeler sonucunda, 18. yüzyılda inşa edilen hamamın restore edilmesine karar verildiğini ifade ederek, "Hamamın günümüze ulaşan tüm özgün kısımlarının ve yapı evrelerinin belirlenmesi için kapsamlı bir arkeolojik araştırma yürütülüyor. Bu araştırmanın sonuçlarına dayanarak, restorasyon için nihai mimari çalışma hazırlanacaktır." dedi.

Umarız bu olumlu adımların devamı gelir ve Nafplion'daki hamam gibi diğer Osmanlı-Türk eserleri de asıllarına uygun olarak restore edilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.