Batı Trakya Türklerinin sorunları dünya gündeminde! BM oturumunda dikkat çeken konuşma

BM'nin Cenevre'de gerçekleştirdiği Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi'nin (CEDAW) 87. toplantısına Arık da katıldı. Arık, toplantıda Batı Trakya Türklerinin dini özgürlüğü, örgütlenme hakkı ve kadınların adaletle buluşması konusundaki sıkıntıları dile getirdi.

Arık, Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerinin Türk olduğunu kabul etmediğini, adında "Türk" geçen dernekleri yasakladığını söyledi. Yeni açılan derneklerin kaydının da geri çevrildiğini ifade eden Arık, Batı Trakya'da faaliyet gösteren üç Türk derneği hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği kararların 16 yıldır hayata geçirilmediğini belirtti. Arık, İskeçe İli Türk Kadınları Kültür Derneği'nin kayıt talebinin de 2017'den bu yana Yunan yetkililerce reddedildiğini dile getirdi. Arık, bu engellerin bölgedeki Türk kadınlarının sosyal ve kültürel gelişimine zarar verdiği vurguladı.

Batı Trakya'da yaşayan azınlığın Lozan Antlaşması'nda "Müslüman" olarak belirtildiği gerekçesiyle adında "Türk" geçen dernekler 1980'lerde yasaklandı. İskeçe Türk Birliği (İTB), Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB) ve Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB) 1927, 1928 ve 1936 yıllarında kurulmuştu. Azınlık okullarının tabelalarında ve karnelerinde "Türk" yazısı olanlar da Yunanistan tarafından dikkate alınmadı. Bu tarihten itibaren Türk adı taşıyan derneklere resmi olarak çalışma izni verilmedi.

Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği ve Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği, kapatılan İTB ile birlikte 2005'te AİHM'ye başvurmuştu. AİHM, 2007 ve 2008'de verdiği kararlarda dernek açma hakkının ihlal edildiğini tespit etmişti. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Yunanistan'ın AİHM kararlarına uyup uymadığını izlerken Yunanistan Parlamentosu 2017'de AİHM kararlarını hayata geçirmek için bir yasa değişikliği yapmış ancak yasadaki sakıncalar nedeniyle Türk adı taşıyan derneklerin resmi olarak çalışmasına izin vermemişti.