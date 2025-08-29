Batı Trakyalı Türkler: Yunanistan'ın Azınlık Okullarında 'Çifte Standart' İddiası

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Lozan Barış Antlaşması'ndan doğan hakları aşındırmaya devam ettiği ve azınlık okullarına yönelik uygulamaları "çifte standart" olarak nitelendirdiği belirtildi.

Okul kapatmaları ve Keçi Adası örneği

Açıklamada, idari reform çalışmaları kapsamında "öğrenci azlığı" gerekçesiyle onlarca azınlık ilkokulunun kapatıldığı hatırlatıldı. Keçi Adası'nda yalnızca iki öğrenci için ilkokul açılmasının memnuniyetle karşılandığı, ancak Batı Trakya'da benzer bir uygulamanın yapılmamasının çifte standardı ortaya koyduğu vurgulandı.

AİHM kararları ve eğitim politikası eleştirisi

Açıklamada ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmadığına işaret edilerek, Atina yönetiminin özellikle eğitim alanında azınlık statüsünü zayıflatma ve çocukları Yunan devlet okullarına yönlendirme çabası içinde olduğu kaydedildi.

Okul sayılarındaki gerileme

Kurulun açıklamasında, 1995 yılında 231 olan azınlık ilkokulu sayısının bugün 83'e düştüğü vurgulandı. Yunan makamlarının okul kapatmalarını "askıya alma" olarak nitelendirdiği; ancak öğrenci sayısı artsa bile bu okulların yeniden açılmadığına dikkat çekildi.

Açıklamada bir asırdır hem azınlık hem de vatandaşlık hakları bağlamında sayısız haksızlığa maruz kalındığı, buna rağmen sorunların hukuk çerçevesinde çözüleceğine dair inancın sabırla korunduğu ifade edildi.