Batman Belediyesinde Usulsüz İstihdam: 112 Kişinin Sözleşmesi Feshedildi

Batman Belediyesi, usulsüz şekilde işe alınan 112 kişinin iş akdini feshetti. İddialar arasında güvenlik soruşturması yapılmadan işe alım var.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 23:43
Batman Belediyesinde Usulsüz İstihdam: 112 Kişinin Sözleşmesi Feshedildi

Batman Belediyesinde Usulsüz İstihdam Ortaya Çıktı

Batman Belediyesi, usulsüz şekilde işe alındığı ileri sürülen 112 kişinin iş akdini feshetti. İçişleri Bakanlığı’nın 4 Kasım 2024 tarihli görevlendirmesi sonrasında, belediye bünyesindeki şirketlerde gerçekleştirilmiş olan bu işe alımların şüpheli olduğu belirtildi.

İşe Alım Süreçlerinde Usulsüzlük İddiaları

Batman Belediyesi Personel AŞ ve Bel-kent AŞ bünyesinde 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden itibaren yapılan incelemelerde, toplam 192 kişinin işe alındığı tespit edildi. Açıklamada, bu şahısların işe alım süreçlerinin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olduğunu ortaya koydu. Türkiye Çalışma ve İş Kurumu’na (İŞKUR) ilana çıkılmadan, bir günlük 'korsan ilan' yöntemiyle 121 personel için başvuru toplandığı kaydedildi.

Güvenlik Araştırması Olmadan İstihdam

Açıklamada, işe alımlarda gerekli güvenlik ve arşiv araştırmalarının yapılmadığı ifade edildi. İşbaşı yaptırılan personel arasında, terör suçlarından hüküm giyen isimlerin yanında, uyuşturucu ticareti, hırsızlık gibi ciddi adli suç kayıtları olan kişilerin de bulunduğu belirtildi. Bu durum, iş alım süreçlerinde ciddi bir usulsüzlük olduğunu kanıtlar nitelikte.

Sonuçlar ve Fesih İşlemleri

Bu usulsüzlüklerin tespit edilmesi sonucunda, Personel AŞ ve Belkent AŞ bünyesindeki toplam 112 kişinin iş sözleşmeleri feshedildi. Batman Belediyesi, bu tür uygulamaların tekrarlanmaması için gerekli önlemleri alacağını duyurdu.

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