Batman Beşiri'de Silahlı Saldırı: 4 Kişinin Cenazesi Yakınlarına Teslim Edildi

Olay, otopsi ve soruşturma detayları

Batman'ın Beşiri ilçesi Eskihamur köyü yolunda gece seyir halinde olan, Mehmet Şanlı (65)'nın kullandığı 72 EK 339 plakalı hafif ticari araca, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda sürücü ile birlikte eşi Takibe Şanlı (43), kızı Elanur (9) ve oğlu Akın (6) yaşamını yitirdi.

Cenazeler, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin defnedileceği yer olarak Eskihamur köyü belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmayı yürüten Batman Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamında, jandarma ekipleri tarafından 4 şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Soruşturmada ayrıca taraflar arasında husumet bulunduğu yönünde iddialar olduğu kaydedildi. Olayla ilgili gelişmeler ve soruşturma detayları yetkililerce kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.

Batman'ın Beşiri ilçesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.