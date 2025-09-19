Batman Beşiri Saldırısında 10 Şüpheli Tutuklandı

14 Eylül'de araçta anne, baba ve iki çocuğun ölümüyle sonuçlanan saldırının soruşturması sürüyor

Batman'ın Beşiri ilçesinde, 14 Eylül'de meydana gelen silahlı saldırıda Mehmet Şanlı (65) yönetimindeki 72 EK 339 plakalı hafif ticari araç hedef alınmıştı. Olayda sürücü ile eşi Takibe Şanlı (43), kızı Elanur (9) ve oğlu Akın (6) yaşamını yitirdi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı savcılıktaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, geriye kalanlar nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Hakimlikçe; şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma ve adli işlemler halen devam ediyor.