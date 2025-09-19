Batman Beşiri Saldırısında 10 Şüpheli Tutuklandı

Batman'ın Beşiri ilçesindeki 14 Eylül'deki silahlı saldırıda 4 kişinin ölümüyle ilgili 24 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 11:36
Batman Beşiri Saldırısında 10 Şüpheli Tutuklandı

Batman Beşiri Saldırısında 10 Şüpheli Tutuklandı

14 Eylül'de araçta anne, baba ve iki çocuğun ölümüyle sonuçlanan saldırının soruşturması sürüyor

Batman'ın Beşiri ilçesinde, 14 Eylül'de meydana gelen silahlı saldırıda Mehmet Şanlı (65) yönetimindeki 72 EK 339 plakalı hafif ticari araç hedef alınmıştı. Olayda sürücü ile eşi Takibe Şanlı (43), kızı Elanur (9) ve oğlu Akın (6) yaşamını yitirdi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı savcılıktaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, geriye kalanlar nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Hakimlikçe; şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma ve adli işlemler halen devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de Örgüt ve Rüşvet Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında
2
İstanbul'da Tarihi Eser Operasyonu: 15 Şüpheli, Binlerce Eser Ele Geçirildi
3
Bağcılar'da Çatı Yangını: 2 Binanın Çatısı ve Araçlar Zarar Gördü
4
İddia: Trump Çin İçin Tayvan'a 400 Milyon Dolarlık Askeri Yardımı Onaylamadı
5
Göbeklitepe'de Duvara Monte İnsan Heykeli Bulundu — Bakan Ersoy Açıklıyor
6
Alanya'da Orman Yangını: 2 Uçak ve 8 Helikopterle Müdahale Sürüyor
7
Söke'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği