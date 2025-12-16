DOLAR
Kuşadası'nda 3 Deniz Kaplumbağası Ölü Bulundu: Caretta ve Yeşil Türleri

Kuşadası kıyılarında son bir haftada biri yeşil, ikisi caretta caretta olmak üzere üç deniz kaplumbağası ölü bulundu; ilk bulgular hedef dışı av şüphesini işaret ediyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 11:59
Kuşadası'nda 3 Deniz Kaplumbağası Ölü Bulundu

EKODOSD ve bilim insanları: Ağlara takılma olasılığı üzerinde duruluyor

Kuşadası kıyılarında son bir haftada 3 deniz kaplumbağası ölü olarak bulundu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yetkilileri, kaplumbağalardan ikisinin kumsala vurduğunu, birinin ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarıldığını açıkladı.

Yapılan ön tespitlere göre ölen bireylerden biri Yeşil Deniz Kaplumbağası, ikisi ise İribaşlı (Caretta caretta). Üzerlerinde yara veya darp izi bulunmayan kaplumbağalarda, ilk değerlendirmeler büyük balıkçı teknelerinin ağlarına hedef dışı av olarak takılarak nefes alamadıkları için boğulmuş olabilecekleri yönünde.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, bölgede ölümlere yol açan başlıca etkenlerin trol ve gırgır gibi büyük balıkçı teknelerinin ağlarına takılma, denize atılan plastik ve naylon atıkların yutulması ile sürat yapan teknelerin çarpmaları olduğunu belirtti. Sürücü, kıyıların korunması, atıkların suya atılmaması ve süratten kaçınılması çağrısında bulundu.

Her üç kaplumbağadan ölçü, doku ve keratin örnekleri alındı ve DNA çalışmaları için bilim danışmanı ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan'a gönderildi. İncelemeler sonucu caretta carettalardan birinin dişi olduğu, Sahil Güvenlik ekiplerinin denizden çıkardığı kaplumbağanın ise 122 cm boyunda erişkin erkek olduğu tespit edildi.

Prof. Dr. Oğuz Türkozan ise nadir görülen bir erkek carettanın ölmesinin popülasyonun geleceği açısından üzücü olduğunu vurguladı. Türkozan, erkek bireylerin çiftleşme dönemlerinde birden fazla dişiyle çiftleşerek genetik çeşitliliği artırdığını, deniz kaplumbağalarının eşeysel olgunluğa ulaşmasının 25-30 yıl sürdüğünü ve iklim değişikliği ile gelecekte dişi ağırlıklı popülasyonların beklendiği bir dönemde bu kaybın önem taşıdığını ifade etti.

Yetkililer ve bilim insanları, deniz ve kıyı kullanıcılarının daha duyarlı olmasını, atık yönetimine dikkat edilmesini ve deniz canlılarının korunması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.

