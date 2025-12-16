Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Operasyonun Detayları

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik önemli ele geçirmeler yapıldı.

Ele geçirilenler

Operasyon sırasında 5 gram bonzai sentetik kannabinoid katkılı tütün, yaklaşık 90 kullanımlık bonzai sentetik kannabinoid emdirilmiş peçete, 84 gram esrar ile sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltılar ve Adli Süreç

Olayla bağlantılı olarak A.T. ve E.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonrasında adliyeye sevk edilen A.T. tutuklanırken, E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerinin soruşturması ve benzer operasyonlar hakkında yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

