Bahçesaray’da Yoğun Kar: Yüksek Kesimlerde 50 Santimetre

Doğu Anadolu'da etkili kar hayatı olumsuz etkiliyor

Van’ın Bahçesaray ilçesinde dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı, ilçede yaşamı zora soktu. Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı ve günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Kar yağışının ardından ilçede kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı.

Arvas Mahallesi sakinleri ise ahırlarda biriken kar yığınlarını temizleyip, kar üzerine serdikleri ot ve saman ile hayvanlarını besledi.

