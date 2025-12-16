Gümüşhane'ye Mevsimin İlk Karı Düştü

Kent merkezinde kısa süreli etkili oldu

Gümüşhane kent merkezine mevsimin ilk karı sabah saatlerinde düştü. Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkisini gösterdi.

Yağışla birlikte özellikle yüksek kesimler beyaza bürünürken, kent merkezi de kısa süreli kar yağışının etkisi altında kaldı. Sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini kaybederken, kentte günlük yaşamda olumsuz bir durum yaşanmadı.

Gümüşhane sakinlerinden Fatih Yavuz, geçen yıla göre karın bu yıl geç yağdığını belirterek "Biz kışı daha erken bekliyorduk geçen yıla baktığımızda 24 Kasım’da yağmıştı. Bu sene beklentimiz yüksekti ama beklentilerimizin altında kaldı. Mevsimin ilk karı şehrimize yağdı. Yüksek kesimlerde gayet güzel kar var ama merkezde açıkçası beklentimizin altında oldu. Umut ediyoruz daha fazla kar yağışıyla kışımızı geçirir ve güzel bir şekilde atlatırız" dedi.

İlker Ateş ise "Sabah uyandığımda çok şaşırdığım bir manzara olmadı ama daha çok olmasını beklerdik. Daha erken düşmesini bekliyorduk bu sene kış biraz geç geldi. Şu anda beklediğimiz bir kış olmadı memlekette" derken,

Yeşim Çetin ise "İlk uyandığımda çok mutlu oldum bembeyaz bir görüntüyle uyanacağımı düşündüm ama sokağa baktığımda kar tam tutmamıştı. Günün ilerleyen saatlerinde etkisini kaybetmeye başladı yüksek kesimlerde kar var ama şehir merkezine lapa lapa kar yağmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

