DOLAR
42,71 -0,03%
EURO
50,26 -0,11%
ALTIN
5.874,89 0,55%
BITCOIN
3.688.832,04 -0,61%

Talas’ta 30 Prestijli Villa Parsel İhalesi: Akçakaya ve Endürlük

Talas Belediyesi, Ali Dağı ve Erciyes manzaralı Akçakaya ve Endürlük’teki toplam 30 villa parselini 18 ve 25 Aralık 2025 tarihlerinde ihaleyle satışa sunuyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:08
Talas’ta 30 Prestijli Villa Parsel İhalesi: Akçakaya ve Endürlük

Talas’ta 30 Prestijli Villa Parsel İhalesi: Akçakaya ve Endürlük

Ali Dağı ve Erciyes manzaralı parseller için geri sayım

Talas Belediyesi, Ali Dağı ve Erciyes manzaralı Akçakaya ve Endürlük mahallelerinde yer alan prestijli villa parsellerini satışa çıkardı. İlçenin yükselen konut bölgelerindeki toplam 30 parsel, yatırımcılar ve kendi yaşam alanını oluşturmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

İhale takvimi ve parsel dağılımı

Akçakaya Mahallesi'ndeki 10 villa parseli, 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.30'da Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenecek ilk ihale ile yeni sahiplerini bulacak. Bölgenin panoramik manzarası, ulaşım avantajı ve hızla değer kazanması bu parselleri öne çıkarıyor.

İkinci ihale ise Akçakaya'daki 4 ve Endürlük Mahallesi'ndeki 16 parsel olmak üzere toplam 20 villa parseli için 25 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00'te yine Meclis Salonunda gerçekleştirilecek. Endürlük, son yıllarda artan yatırım ilgisiyle dikkat çekiyor.

Ödeme koşulları ve başvuru

Talas Belediyesi, vatandaşlara cazip ödeme kolaylıkları sağlıyor: peşin ödemede %20 indirim ve 36 aya varan vade imkânı ile parsel sahibi olmak daha ulaşılabilir hale geliyor.

İhaleye katılmak isteyenler, Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurarak ihale şartnamesi ve detaylı bilgi alabilir. Ayrıca bilgi için 437 00 54-55 (dahili 2420-2421-2422) numaralı telefonlar veya www.talas.bel.tr adresi üzerinden tüm ayrıntılara ulaşılabilir.

Talas Belediyesi, ilçenin planlı gelişimine katkı sağlayacak bu nitelikli parselleri avantajlı şartlarla vatandaşların hizmetine sunarken, hayalini kurduğu yaşam alanını oluşturmak isteyenlere başvuru için zamanın hızla daraldığını hatırlatıyor.

TALAS BELEDİYESİNİN ALİ DAĞI VE ERCİYES MANZARALI AKÇAKAYA VE ENDÜRLÜK MAHALLELERİNDE SATIŞA...

TALAS BELEDİYESİNİN ALİ DAĞI VE ERCİYES MANZARALI AKÇAKAYA VE ENDÜRLÜK MAHALLELERİNDE SATIŞA SUNDUĞU PRESTİJLİ VİLLA PARSELLERİ İÇİN GERİ SAYIMDA SONA GELİNDİ.

İLGİLİ HABERLER

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Tırdan 42 Afgan Kaçak Göçmen Çıktı
2
Sincan Belediyesi Kreşlerinde 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' Coşkusu
3
Yozgat Akdağmadeni'de Tarihi Objeler Ele Geçirildi
4
Mersin’de Yenilenen Manolya Parkı’na Şehit Emre Öztürk’ün Adı Verildi
5
Eskişehir'de bisiklet yüklü kamyonda yangın: İtfaiye söndürdü, polis soruşturuyor
6
Türk Telekom CDP’de 'A' Skoru ile Küresel Çevre Liderleri Arasında — Su Programı'nda 'A-'
7
Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Cristian Wolf İznik Boyalıca'yı Ziyaret Etti

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi