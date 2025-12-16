Talas’ta 30 Prestijli Villa Parsel İhalesi: Akçakaya ve Endürlük

Ali Dağı ve Erciyes manzaralı parseller için geri sayım

Talas Belediyesi, Ali Dağı ve Erciyes manzaralı Akçakaya ve Endürlük mahallelerinde yer alan prestijli villa parsellerini satışa çıkardı. İlçenin yükselen konut bölgelerindeki toplam 30 parsel, yatırımcılar ve kendi yaşam alanını oluşturmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

İhale takvimi ve parsel dağılımı

Akçakaya Mahallesi'ndeki 10 villa parseli, 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.30'da Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenecek ilk ihale ile yeni sahiplerini bulacak. Bölgenin panoramik manzarası, ulaşım avantajı ve hızla değer kazanması bu parselleri öne çıkarıyor.

İkinci ihale ise Akçakaya'daki 4 ve Endürlük Mahallesi'ndeki 16 parsel olmak üzere toplam 20 villa parseli için 25 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00'te yine Meclis Salonunda gerçekleştirilecek. Endürlük, son yıllarda artan yatırım ilgisiyle dikkat çekiyor.

Ödeme koşulları ve başvuru

Talas Belediyesi, vatandaşlara cazip ödeme kolaylıkları sağlıyor: peşin ödemede %20 indirim ve 36 aya varan vade imkânı ile parsel sahibi olmak daha ulaşılabilir hale geliyor.

İhaleye katılmak isteyenler, Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurarak ihale şartnamesi ve detaylı bilgi alabilir. Ayrıca bilgi için 437 00 54-55 (dahili 2420-2421-2422) numaralı telefonlar veya www.talas.bel.tr adresi üzerinden tüm ayrıntılara ulaşılabilir.

Talas Belediyesi, ilçenin planlı gelişimine katkı sağlayacak bu nitelikli parselleri avantajlı şartlarla vatandaşların hizmetine sunarken, hayalini kurduğu yaşam alanını oluşturmak isteyenlere başvuru için zamanın hızla daraldığını hatırlatıyor.

