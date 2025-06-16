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Batman'da 1600 Yıllık Mor Kiryakus Manastırı Restorasyonu Tamamlandı ve Turizme Açıldı

Batman'da 1600 yıllık Mor Kiryakus Manastırı, tamamlanan restorasyonla turizme açıldı. Yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 19:18
Batman'da 1600 Yıllık Mor Kiryakus Manastırı Restorasyonu Tamamlandı ve Turizme Açıldı

Batman'ın Beşiri ilçesinde, **1600 yıllık Mor Kiryakus Manastırı**, yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı. Kıra Dağı eteklerinde, Ayrancı köyünde yer alan bu tarihi yapı, 5. yüzyılda Süryani Hristiyanlar tarafından inşa edilmiştir. Manastır, toplamda 2 bin 500 metrekare alana sahip ve 2 katlı olarak tasarlanmıştır.

Restorasyon çalışmaları 3 etap halinde tamamlanmış olup, manastırın açılışı, bahçesinde düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi. Törende konuşan **Batman Valisi Ekrem Canalp**, 2025 yılının Batman için turizmde yapılacak atılımların başlangıcını simgelediğini belirtti. Vali Canalp, bu yıl 500 bin, gelecek yıl ise 1 milyon turist ağırlamayı hedeflediklerini ifade ederek, bunun için turizm alanındaki çalışmaların önemine dikkat çekti.

Canalp, “Bizim turizmimiz Hasankeyf'te başlayıp Hasankeyf'te biten bir turizmdi, bu kabul edilemez. O bölgedeki turizmi geliştireceğiz, ama 5 ilçemizde de turizmi canlandırmak zorundayız. Batman'ın turizm açısından geleceği parlaktır.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Daire Başkanı **Umut Görgülü**, 16 asır sonra manastırın ayağa kaldırılmasının hem bölge hem de Batman turizmi açısından önemine vurgu yaptı. **AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu** ise muhteşem bir esere dönüştürülen manastırın açılışını yapmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Törenin ardından, manastırın turizme açılışı kurdele kesimi ile gerçekleşti. Açılışa, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, Beşiri Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Aykut Aniç ve çeşitli kurumların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Batman’ın Beşiri ilçesinde bulunan 1600 yıllık Mor Kiryakus Manastırı, restorasyon çalışmalarının...

Batman’ın Beşiri ilçesinde bulunan 1600 yıllık Mor Kiryakus Manastırı, restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı.

Batman’ın Beşiri ilçesinde bulunan 1600 yıllık Mor Kiryakus Manastırı, restorasyon çalışmalarının...

Batman’ın Beşiri ilçesinde bulunan 1600 yıllık Mor Kiryakus Manastırı, restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı.

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