Batman'da 3 Ton 640 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Batman'da Kaçak Tütün Operasyonu

Batman'ın Kozluk ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir yol kontrolü sırasında 3 ton 640 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Valilikten alınan bilgilere göre, kaçak tütün, Bekirhan beldesinde bir kamyonette yapılan aramalar sonucunda bulundu.

Yapılan incelemelerde, kaçak tütünün torbalar içinde gizlendiği ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak yasal işlem başlatılırken, tütünün sahibine ait sürücünün de sorgulanacağı bildirildi.

Kaçak Tütün Mücadelesi Devam Ediyor

Kamuoyunda sağlık sorunlarına yol açan ve yasadışı ticaretin önünü açan kaçak tütün kaçakçılığına karşı jandarma ve diğer güvenlik güçleri tarafından yürütülen mücadeleler devam ediyor. Bu gibi operasyonların, ilerleyen dönemlerde de süreceği ifade edildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir kamyonette kaçak 3 ton 640 kilogram tütün ele geçirildi.