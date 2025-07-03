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Batman'da 33 Günlük Bebek Ambulans Uçakla İstanbul'a Sevk Edildi

Batman'da retina ayrılması tespit edilen 33 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 11:40
Batman'da 33 Günlük Bebek Ambulans Uçakla İstanbul'a Sevk Edildi

Batman'da 33 günlük bir bebek, kritik bir tıbbi durum nedeniyle ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde F.B. adlı bebeğin gözlerinde yapılan muayenede retina ayrılması tespit edildi.

Görme kaybının önlenebilmesi amacıyla F.B.'nin acilen İstanbul'a gönderilmesine karar verildi. Hemen Batman Havalimanı'na götürülen bebek, burada bekleyen ambulans uçakla İstanbul'daki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Bu tür acil durumlar, sağlık sisteminin etkinliğini ve hızlı müdahalenin hayati önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Batman'da 33 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Batman'da 33 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

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