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Batman'da Ameliyatla Sağlığına Kavuşan 15 Aylık Bebek Sevindirdi

Batman'da, akciğerine çekirdek kabuğu kaçan 15 aylık bebek, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 19:11
Batman'da Ameliyatla Sağlığına Kavuşan 15 Aylık Bebek Sevindirdi

Batman'da akciğerine çekirdek kabuğu kaçan 15 aylık D.A., başarılı bir ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu.

Valilikten alınan bilgiye göre, küçük D.A. evde oyun oynarken çekirdek kabuğu yuttu. Bebeğin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden babası, Heimlich manevrası uygulayarak kabukların bir kısmını çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, D.A.'yı hemen Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından bebek, çocuk cerrahisi uzmanı Op. Dr. Selim Özkaya tarafından ameliyata alındı.

Op. Dr. Selim Özkaya, operasyonun başarılı geçtiğini ve bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu bildirdi. Ayrıca, D.A.'nın kısa süre içinde taburcu edilmesinin planlandığını ifade etti.

Bu olay, erken müdahalenin, hayat kurtarıcı rolünü bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Batman'da akciğerine çekirdek kabuğu kaçan 15 aylık bebek ameliyatla sağlığına kavuştu.

Batman'da akciğerine çekirdek kabuğu kaçan 15 aylık bebek ameliyatla sağlığına kavuştu.

Batman'da akciğerine çekirdek kabuğu kaçan 15 aylık bebek ameliyatla sağlığına kavuştu.

Batman'da akciğerine çekirdek kabuğu kaçan 15 aylık bebek ameliyatla sağlığına kavuştu.

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