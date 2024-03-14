Batman'da Büyükşehir heyecanı: Tabela asıldı, perdeyle kapatıldı!

Batman'da heyecan verici bir gelişme yaşandı! Yeni yapılan belediye binasına "Batman Büyükşehir Belediyesi" tabelası asıldı. Bu görüntü, Batman'ın büyükşehir olma ihtimalini akıllara getirdi ve kentte büyük bir heyecan yarattı. Ancak kısa bir süre sonra tabeladaki "büyükşehir" yazısı perdeyle kapatıldı. Bu durum, acaba Batman büyükşehir olamayacak mı sorusunu akıllara getirdi.





Batman'da Belediye Binasında Büyükşehir Heyecanı!

Batman'da, yeni yapılan belediye binasına "Batman Büyükşehir Belediyesi" yazılı tabela asıldı. Bu durum, sosyal medyada Batmanlılar arasında "Büyükşehir olduk" tepkisine yol açtı. Ancak belediye, tepkiler üzerine tabeladaki "büyükşehir" kısmını perdeyle kapattı.

Batman'da Belediye Binasına "Büyükşehir" Tabelası

Batman'da Bahçelievler Mahallesi'nde inşa edilen 6 katlı Batman Belediyesi hizmet binasına, "Batman Büyükşehir Belediyesi" yazılı tabela asıldı. Ancak Batman, büyükşehir statüsünde olmadığı için bu durum şaşkınlık yarattı. Tabelanın gündeme gelmesiyle birlikte belediye, "büyükşehir" kelimesini perdeyle kapattı.

Belediye Açıklaması: "Batman'ı Büyükşehir'e Hazırlıyoruz"

Batman Belediyesi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Batman'ın gelecek 50 yılını planlama ve inşa etme sürecini ifade eden bir vizyon çerçevesinde hizmet binalarında da aynı bakış açısına sahip olduklarını belirtti. Açıklamada, tabelanın "Batman'ın hak ettiği Büyükşehir Belediyesi" vizyonunu yansıttığı ve geleceğe bir miras bırakma amacı taşıdığı vurgulandı.

Batman Barosu Başkanı: "750 Bin Nüfus Geçilirse Büyükşehir Olunur"

Batman Barosu Başkanı Erkan Şenses, büyükşehir olmak için nüfusun 750 binin üzerinde olması gerektiğini ifade ederek, Batman'ın büyükşehir olması durumunda merkez ilçede yeni bir belediye kurulacağını ve belde belediyelerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılacağını söyledi.

21 Mart'ta Müjde Bekleniyor

21 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batman'a geleceği ve bir miting düzenleyeceği belirtiliyor. Bu ziyarette müjdenin verilmesi bekleniyor.





Esnaf ve Halktan Tepkiler

Batmanlı esnaf ve halk, belediye binasındaki "büyükşehir" tabelasını görünce şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti. Bazıları, Batman'ın büyükşehir olmasını istemezken, diğerleri ise heyecanla müjdeyi beklediklerini dile getirdi.