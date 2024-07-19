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Batman'da Dicle Nehri'ne giren Nihat U. boğuldu! Ekipler 3 saat sonra cansız bedenine ulaştı

Batman'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 36 yaşındaki Nihat U., boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekiplerin 3 saatlik çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşıldı

Yayın Tarihi: 19.07.2024 00:37
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 00:37
Batman'da Dicle Nehri'ne giren Nihat U. boğuldu! Ekipler 3 saat sonra cansız bedenine ulaştı

SERİNLEMEK İÇİN DİCLE NEHRİ'NE GİREN NİHAT U. BOĞULDU

Batman'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 36 yaşındaki Nihat U., boğularak hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Çayüstü köyü Kantar Köprüsü mevkisinde yaşanan olay, Nihat U.'nun arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada meydana geldi. Serinlemek için nehre giren Nihat U., kısa bir süre sonra gözden kayboldu ve çevredeki arkadaşları panik içerisinde durumu yetkililere bildirdi.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü su altı arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Nihat U.'nun bulunması için yoğun bir çaba sarf etti. Nehirdeki arama çalışmalarında zaman zaman güçlükler yaşanmasına rağmen, ekipler kararlılıkla görevlerini sürdürdü.

3 SAATLİK ÇALIŞMA SONRASI CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin 3 saat süren titiz çalışmaları sonucunda, Nihat U.'nun cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedeni sudan çıkarıldıktan sonra otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, Nihat U.'nun boğulma sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Nihat U.'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilecek. Ailesi ve yakınları, büyük bir üzüntü içerisinde cenaze işlemlerini bekliyor. Nihat U.'nun vefatı, ailesi ve çevresi üzerinde derin bir etki bıraktı. Olay, çevredeki vatandaşları da derin bir üzüntüye boğdu.

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