Batman'da Düğün Çıkışı Feci Kaza: 4 Ölü, 2 Yaralı

Batman'da Acı Duygu Dolu Bir Kaza

Batman'da gerçekleştirilen bir düğün etkinliğinden çıkan yayalara bir hafif ticari aracın çarpması sonucu trajik bir kaza meydana geldi. Olay, Batman-Beşiri kara yolunda gerçekleşirken, aynı aileden 2 çocuk dahil olmak üzere toplamda 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Kaza, düğün salonundan vardıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpan hafif ticari araç sebebiyle yaşandı. Kazada hayatını kaybedenler arasında 48 yaşındaki Süleyman O., 40 yaşındaki İlyas O., 3 yaşındaki Denhir O. ve 12 yaşındaki Sefa O. bulunuyor. Olayda 2 kişi de yaralandı.

Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Olayın duyulmasının ardından 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde kaza yerine sevk edildi. Yaralılar, acil sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla bölgedeki hastanelere taşındı.

Cenazeler Otopsi İçin Götürüldü

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Bu üzücü olay, bölgedeki trafik güvenliği konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Batman'da düğünden çıkan yayalara hafif ticari aracın çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası vefat edenlerin yakınları Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

Batman'da düğünden çıkan yayalara hafif ticari aracın çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası vefat edenlerin yakınları Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

Batman'da düğünden çıkan yayalara hafif ticari aracın çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası vefat edenlerin yakınları Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.