Batman'da Ebelere Temel Yeni Doğan Bakımı Eğitimi Verildi

Eğitimi Düzenleyen Kurum ve Yer

Batman İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından, Tılmerç eğitim salonu'nda Batman ve ilçelerinde görev yapan ebeler için temel yeni doğan bakımı eğitimi düzenlendi.

Eğitimin İçeriği

Eğitim programında yeni doğanın ilk değerlendirmesi, solunum ve ısı yönetimi, hijyen ve cilt bakımı, emzirme danışmanlığı, beslenme, sarılık ve enfeksiyonların erken fark edilmesi ile acil durumlarda doğru yaklaşım gibi temel konular hem uygulamalı hem de teorik olarak aktarıldı.

Katılımcılar

Eğitime Batman merkez ile Kozluk, Sason, Beşiri, Hasankeyf, Gercüş ilçeleri ve özel hastanelerde görev yapan ebeler katıldı.

Eğitimi Veren Uzmanlar

Eğitimler; çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Talat Kardaş, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Rozerin Şengül Taşbaş, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi Sorumlusu hemşire Nuray Sarı, eğitim hemşiresi Çağla Konak, ATT Davut Soyvural, ebe Mizgin Kutlu ve ebe Nevin Alkılınç Şimşek tarafından verildi.

Belgelendirme

Eğitimi başarıyla tamamlayan ebeler, program sonunda katılım belgelerini almaya hak kazandı.

