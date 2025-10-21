Batman'da FETÖ Hükümlüsü Gercüş'te Yakalandı

Valilikten yapılan açıklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca arananların yakalanması için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.U, yapılan istihbari çalışma sonucunda Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar köyü'nde yakalandı.

Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

