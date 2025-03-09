Batman'da Heyelan Sonrasında Hasta Hastaneye Ulaştırıldı

Batman'da Heyelan Nedeniyle Kapanan Yol Açıldı

Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelan, Çakırpınar köyüne bağlı Vartenüs mezrasının yolunu kısmen kapattı. Olay, sahur vakti rahatsızlanan bir hasta için büyük bir tehlike oluşturdu.

112 Acil Sağlık Ekiplerinin Zamanla Yarışında

Hastanın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirerek yardım talep etti. Ancak, ambulans, eriyen kar nedeniyle oluşan heyelanın ardından kapanan mezraya ulaşamadı. Bu durum, sağlık ekipleri ve ailenin endişelerini artırdı.

İl Özel İdaresi Ekipleri Harekete Geçti

Durumun ciddiyeti nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri devreye girdi. Yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından ekipler yolu açmayı başardı. Açılan yol sayesinde sağlık ekibi mezraya ulaşarak hastayı hastaneye sevk etti.

Bu olay, bölgedeki afet yönetimi ve sağlık hizmetlerinin ne denli kritik olduğunu bir kez daha gösterdi.

Batman'ın Sason ilçesinde, heyelan nedeniyle kapanan yolu İl Özel İdaresi ekiplerince açılan köydeki hasta hastaneye ulaştırıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde, heyelan nedeniyle kapanan yolu İl Özel İdaresi ekiplerince açılan köydeki hasta hastaneye ulaştırıldı.