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Batman'da Kaybolan 13 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu

Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki M.N.S'nin cesedi Batman Çayı'nda bulundu.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 00:44
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 00:44
Batman'da Kaybolan 13 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu

Batman'da Üzücü Gelişme: Kaybolan Çocuğun Cesedi Bulundu

Batman'ın Kozluk ilçesinde, Yeniçağlar köyünde yaşayan 13 yaşındaki M.N.S, öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi, çocuğunun kaybolduğunu yetkililere bildirerek yardım istedi.

Bölgeye hemen 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve Batman Belediyesi dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları arama çalışmalarının ardından M.N.S'nin cesedini Batman Çayı'nda buldu.

Başlatılan soruşturma kapsamında M.N.S'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay, aile ve mahalle halkı arasında büyük bir üzüntüye yol açtı. M.N.S'nin cenaze işlemleri için yapılan hazırlıkların yanı sıra, kaybolma sebebiyle ilgili detaylı incelemeler devam ediyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki çocuğun Batman Çayı'nda cansız bedeni...

Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki çocuğun Batman Çayı'nda cansız bedeni bulundu.

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